العالم اليوم - غوارديولا يكيل المديح لهالاند.. ويقارنه برونالدو وميسي

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا يكيل المديح لهالاند.. ويقارنه برونالدو وميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 08:16 صباحاً - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم إرلينغ هالاند في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في الفوز 4-1 على ساوثمبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة ليرفع رصيده إلى 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري.

ويتساوى رصيده الآن مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003 ومحمد صلاح في 2017-2018.

وأبلغ غوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "عشنا عقدين مذهلين مع كريستيانو وميسي، لكنه ينتمي لهذا المستوى".

وامتدح هدفه الثاني المذهل من وضع الطيران حين أحسن التعامل مع تمريرة جاك غريليش العرضية، قائلا: "ليس سهلا التقاط كرة في السماء وتوجيهها نحو الأرض. لا يمكن تخيل امتلاكه هذه البراعة بطوله الفارع".

وانضم هالاند (22 عاما) إلى سيتي من بروسيا دورتموند هذا الموسم وأصبح الآن على بعد 4 أهداف من الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي لآلان شيرر وآندي كول (34 هدفا).

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر.