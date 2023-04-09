الهجوم الذى وقع أمس الجمعة، فى قرية موساندابا الواقعة على مشارف بينى، هو جزء من موجة عنف ضد المدنيين يتهم الجيش والسلطات المحلية جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف وراءها.
وقال الكولونيل تشارلز أوميونج، اقائد الإدارة العسكرية لمنطقة بينى فى الكونغو: "أحصينا نحو 20 قتيلًا أمس الجمعة فى قرية موساندابا"، متهمًا القوات الديمقراطية المتحالفة بتنفيذ الهجوم.
وأضاف جونفييه كاسيريكا كاسايريو، الناشط المحلى، أن 22 جثة وصلت إلى مستشفى قريب.
وقال أنتونى موالوزيه، المتحدث باسم الجيش فى إقليم نورث كيفو، حيث وقع الهجوم، إن المهاجمين استخدموا المناجل "لتجنب المواجهة مع الجيش".
ونددت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الكونغو، قبل أيام بمذبحة أخرى ارتكبتها القوات الديمقراطية المتحالفة فى إقليم إيتورى المجاور، قائلة إنها أودت بحياة 30 شخصًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل نحو 20 شخصا فى هجوم لمتمردين شرق الكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.