العالم اليوم - إطلاق نار في مركز تجاري بولاية ديلاوير الأميركية

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في مركز تجاري بولاية ديلاوير الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 04:23 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في واشنطن بإصابة ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ديلاوير الأميركية.

وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز تجاري خارج مدينة ويلمنغتون مساء السبت.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير، ديف كاربنتر جونيور، قوله إن العديد من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ"كريستيانا مول" حيث يجري التحقيق في الحادث.

ودعت شرطة ديلاوير عبر حسابها في "تويتر" المواطنين لتجنب المرور في المنطقة التي يقع فيها المركز التجاري.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن وضع المصابين في الحادث، لكنها قالت إنهم نُقلوا جميعا إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج الطبي.