العالم اليوم - إسرائيل تقصف سوريا ردا على هجوم صاروخي

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقصف سوريا ردا على هجوم صاروخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 03:26 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية تقصف سوريا بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وسبق الإعلان الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان للتحذير من هجوم صاروخي.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم "تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار بمنطقة جنوب هضبة الجولان".

وجاء إطلاق هذه الصواريخ بعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى من سوريا خلال الليل لم تتسبب في حدوث أي أضرار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد يوم السبت، إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، وأن أحدها عبر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسقط في أرض مفتوحة.

وأوضح الجيش الإٍسرائيلي في بيان أنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".