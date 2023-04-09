العالم اليوم - قتلى وفقدان مهاجرين بعد غرق قاربين قبالة تونس

انتم الان تتابعون خبر قتلى وفقدان مهاجرين بعد غرق قاربين قبالة تونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 01:19 صباحاً - قال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس في تونس إن 23 مهاجرا إفريقيا على الأقل فُقدوا ولقي أربعة حتفهم يوم السبت بعد غرق قاربين قبالة ساحل تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف المصمودي أن قوات خفر السواحل أنقذت 53 آخرين قبالة صفاقس بجنوب البلاد ومن بينهم اثنان في حالة حرجة، مؤكدا العثور على أربع جثث.

وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم في حوادث غرق متكررة قبالة الساحل التونسي.

ويوم الجمعة، قال الحرس الوطني إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من إفريقيا، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أي خمسة أمثال الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

تحذير إيطالي

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت الجمعة إن أوروبا ربما تواجه خطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال إفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.

ودعت ميلوني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى إلى مساعدة تونس بسرعة لتجنب انهيارها.

ووفق وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار فإن تونس بحاجة إلى تمويل ومعدات لحماية حدودها بشكل أفضل.

وتلقت تونس معدات من إيطاليا في السنوات الماضية، لكن عمار قال إنها قديمة وغير كافية.