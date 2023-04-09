القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

جدة - نرمين السيد - واستشهد المواطن الفلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات عنيفة اندلعت فى بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها مساء اليوم، إن الشاب "20 عاما" استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحى فى البطن والصدر فى بلدة عزون.

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