دعوات للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى
دعا نشطاء ومجموعات مقدسية المواطنين الفلسطينيين، للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، الليلة ردًا على تحريض بن غفير على قمع المعتكفين وتفريغهم.
وحسب وكالة فلسطين امر الوزير المتطرف بحكومة العدو الصهيونية الفاشية إيتمار بن غفير بزيادة أعداد عناصر الاحتلال داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين تمهيدا لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.
وانطلقت عشرات الحافلات اليوم السبت، من مدن الداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة والاعتكاف فيه.
جاء ذلك في ظل تواصل الدعوات الفلسطينية، لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.
وأطلق نشطاء حملة "برباط تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف في الأقصى، وإفشال مخططات المستوطنين ونيتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.
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