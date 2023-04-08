مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في تايلاند
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم السبت في حادثة إطلاق نار جنوب تايلاند .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة التايلاندية قولها أن الأمن ما زال يبحث عن منفذ الهجوم..مضيفة ان الهجوم بدأ قرابة الخامسة بعد الظهر (11.00 ت غ) في منطقة خيري رات نيخوم في إقليم سورات ثاني، على بعد 600 كيلومتر تقريبا جنوبي العاصمة بانكوك.
وقال قائد الشرطة المحلية كريانغكراي كرايكاو، "قتل أربعة أشخاص"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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