جلسة طارئة لمجلس الأمن الخميس لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بطلب أردني فلسطيني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 8 أبريل 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة والصين، بحسب وكالة الأنباء "بترا".

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