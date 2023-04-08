مقتل 44 مدنيا فى هجومين منفصلين شمالى بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 08:23 مساءً - قتل 44 مدنيا فى هجومين منفصلين شمالى بوركينا فاسو، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

يذكرأن، قتل 14 شخصا بينهم 4 جنود بهجوم إرهابى قرب بلدة كايا شمالى بوركينا فاسو، حيث يزور الرئيس الانتقالى إبراهيم تراورى المنطقة، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمنى أن الهجوم استهدف وحدة عسكريين ومتطوعين يساندون الجيش فى زوركوم، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من كايا، وأسفر عن مقتل أربعة جنود وعشرة متطوعين.

وأكد مصدر أمنى آخر ومصدر محلى وقوع الهجوم من دون أن يدليا بحصيلة.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش فى بوركينا فاسو فى 10 مارس 2023 مقتل 11 جنديا و112 مسلحا خلال عملية استعادة الأراضى فى شرق وشمال البلاد من الجماعات المسلحة.

وقال الجيش ، في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضى فى شرق وشمال البلاد، مضيفا أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولجو وكولبيلوجو الشرقية وفي عدة مناطق في الشمال.

وأضاف أن هذه العمليات أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في صفوف العدو واستعادة السيطرة على بعض المناطق، ولا سيما بلدة بارتياجا في شرق البلاد، حيث قتل عدد لم يحدد بعد من المدنيين نهاية فبراير على أيدي مجموعات مسلحة.