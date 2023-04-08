التعاون الإسلامى: نرفض سياسة الاحتلال لطمس هوية القدس

جدة - نرمين السيد - جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حسين إبراهيم طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلى، وإجراءاته التى تستهدف طمس هوية القدس، مُشددًا على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المُحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد فى كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، خلال الاجتماع الاستثنائى للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامى فى مقرها العام فى جدة اليوم السبت، بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ على المسجد الأقصى، بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وأكد "طه"، أن الاجتماع يأتى فى وقت تشهد فيه مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورًا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى، واعتدائها الوحشى على المصلين فى باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يُشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، من أى محاولة تغيير تطال الوضع التاريخى والقانونى للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التى من شأنها أن تؤدى إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وشدد على أن كل القرارات والسياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافى والديموغرافى والمساس بالوضع التاريخى والقانونى للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانونى وتُعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة