العالم اليوم - "سوريا الديموقراطية" تعلن تواجد قائدها بمطار السليمانية لحظة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 06:22 مساءً - أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية، كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق، الذي استُهدف، الجمعة، في هجوم نُسب إلى تركيا.