القاهرة الإخبارية: 74 قتيلا فى اشتباكات بين مزارعين ورعاة فى نيجيريا

وزاد العنف فى الأعوام الماضية فى نيجيريا، بعدما أدى النمو السكانى إلى اتساع نطاق المنطقة المخصصة للزراعة، ما قلص مساحات الأراضى المتاحة لرعى قطعان الماشية.
وقالت كاثرين أنين، المتحدث باسم شرطة بينو، إنه تم العثور على 28 جثة فى مخيم للنازحين بمنطقة مجبان، بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.
ولم يتضح حتى الآن سبب الهجوم، لكن شهودًا قالوا إن مسلحين وصلوا وبدأوا فى إطلاق النار وقتلوا عدة أشخاص.
جاء هذا فى أعقاب هجوم منفصل فى الولاية نفسها، الأربعاء، فى قرية أوموجيدى النائية بمنطقة أوتوكبو، إذ قال باكو إيجى، رئيس المنطقة لرويترز، إن من يشتبه فى أنهم رعاة قتلوا قرويين خلال جنازة.
وقال بول هيمبا، مستشار أمنى لحاكم ولاية بينو، إنه عُثر على 46 جثة بعد هجوم الأربعاء.
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