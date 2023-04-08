71 مقاتلة صينية تعبر خط المنتصف فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام صينية فى وقت سابق من اليوم السبت، إن بكين تجرى تدريبات على تطويق تايوان بشكل كامل.
ومن جانبها، قالت الكاتبة الصينية سعاد ياى شين، إن التدريبات العسكرية التى تقوم بها القوات الصينية بالقرب من تايوان، تمثل تحذيرًا صارمًا وشديدًا من الصين ضد القوة الانفصالية التايوانية، والقوة الخارجية التى تريد التدخل فى الشئون الصينية، والدفاع عن مبدأ "الصين الواحدة".
وفى تصريحات له، قال السيناتور الأمريكى مايكل ماكول، من العاصمة التايوانية، تايبيه، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستوفر التدريب لجيش تايوان من أجل السلام، متعهدًا بتوفير التدريب للقوات المسلحة التايوانية وتسريع تسليم الأسلحة.
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