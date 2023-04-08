«القاهرة الاخبارية»: وزير المالية الباكستانى يلغى زيارته لواشنطن

جدة - نرمين السيد - أعلن إسحاق دار، وزير المالية الباكستانى، اليوم السبت، إلغاء زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك بسبب الوضع السياسى فى البلاد





وأضاف دار، أنه سيحضر اجتماعات ثنائية ومُتعددة الأطراف مهمة عبر الإنترنت مشيرًا إلى أن وفدًا باكستانيًا سيكون موجودًا فى واشنطن. وقلل الوزير من أهمية تقارير ربطت بين إلغاء زيارته وتعطل برنامج إنقاذ مالى لباكستان من صندوق النقد الدولى.

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