الاتحاد الأوروبى: ندعو لوقف فورى للعنف فى إسرائيل وفلسطين ولبنان

ووفقًا لبيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، فإن التصعيد فى أعمال العنف يأتى بعد أيام من التوتر والاشتباكات فى الأماكن المُقدسة، بما فى ذلك تدخل واستخدام القوة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلى داخل المسجد الأقصى.
كما أدان الاتحاد الأوروبى أحداث العنف التى وقعت فى الأماكن المُقدسة، لافتًا إلى أنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن لجميع الأماكن المُقدسة، كما ندد بالهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل من غزة والأراضى اللبنانية.
ودعا الاتحاد الأوروبى إلى وضع حد فورى لأعمال العنف الجارية، قائلًا: "إننا نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الجارية وشهر رمضان".
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