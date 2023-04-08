كاتبة صينية: مناورات بكين حول تايوان للدفاع عن مبدأ «الصين الواحدة»

جدة - نرمين السيد - قالت سعاد ياى شين، كاتبة صحفية، من بكين، إن التدريبات العسكرية التى تقوم بها القوات الصينية بالقرب من تايوان، تمثل تحذيرًا صارمًا وشديدًا من الصين ضد القوة الانفصالية التايوانية، والقوة الخارجية التى تريد التدخل فى الشئون الصينية، والدفاع عن مبدأ "الصين الواحدة".





وأضافت ياى شين، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن رئيسة تايوان، أجرت منذ عدة أيام زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت لقاء رسميا مع رئيس مجلس النواب الأمريكى، وهذا يعد استفزازا للصين.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعد استفزازا للصين؛ لأنه عند إقامة العلاقات الصينية الأمريكية كان هناك توقيع على 3 بيانات مشتركة بين البلدين، ومنها أن حكومة الصين الشعبية هى التى تمثل الصين، ولا يتم إجراء أى تبادلات مع منطقة تايوان الصينية، احتراما لمبدأ "الصين الواحدة".

وأوضحت أن تلك الزيارة تعد تحركات استفزازية للحكومة الصينية، وانتهاكا لمبدأ "الصين الواحدة"، وتخالف التعهدات الأساسية؛ لأن ما يحدث يعد دعما لما يسمى باستقلال تايوان، لذلك تقوم القوات الصينية بتدريبات عسكرية الكبيرة لحماية سيادتها الوطنية.

بدأت الصين، اليوم السبت، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية تستمر 3 أيام فى مضيق تايوان، فى رسالة "تحذير صارمة" موجهة للقوات الانفصالية، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتقع المنطقة المعنية حول "بينجتان"، وهى أقرب نقطة فى البر الرئيسى للصين إلى تايوان.

وأفادت قيادة المنطقة الشرقية فى جيش التحرير الشعبى الصينى، بأن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 أبريل، وهدفها "الاستعداد القتالى"، وستشمل دوريات للشرطة فى مضيق تايوان.