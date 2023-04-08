لبنان يوجه شكويين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف سنجاب، أن رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى يجتمع اليوم بوزير الخارجية لبحث القصف الإسرائيلى على لبنان.

كانت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل من القطاع أمس الخميس، كما شنت إسرائيل هجمات على عدة أهداف للبنية التحتية لمنظمة حماس فى جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية من المنطقة على شمال إسرائيل.

تأتى هذه التطورات فى ظل أحداث توتر يشهدها المسجد الأقصى فى ظل تكرار اقتحامه من الشرطة الإسرائيلية لإخلاء المصلين المعتكفين بداخله ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.