العالم اليوم - بطريقة غريبة.. مدرب أرسنال يدرب لاعبيه على أجواء أنفيلد

انتم الان تتابعون خبر بطريقة غريبة.. مدرب أرسنال يدرب لاعبيه على أجواء أنفيلد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 12:22 مساءً - يجهز ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لاعبيه لنقل صراع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى "غابة" أنفيلد، حيث يتطلعون إلى إنهاء مسيرة طويلة من غياب الانتصارات على ملعب ليفربول.

ولم يفز أرسنال على ملعب أنفيلد في الدوري منذ فوزه 2-صفر في موسم 2012-2013، وهي المباراة التي لعب فيها أرتيتا نفسه مع النادي اللندني. ومنذ ذلك الحين عانوا من هزائم ثقيلة، بما في ذلك خسارتان بنتيجة 5-1.

وقبل اللقاء الأخير في أنفيلد في نوفمبر 2021، والذي خسره أرسنال 4-صفر، استخدم أرتيتا طريقة غريبة لمحاولة إعداد لاعبيه للأجواء في ليفربول من خلال سماع اللاعبين لأغنية "لن تسيروحدك أبدا"، وهو نشيد جماهير ليفربول، خلال التدريبات.

وقال أرتيتا للصحفيين: "لا يمكنك تدريب اللاعبين في حديقة الحيوان ثم الذهاب إلى الغابة يوم الأحد. هذا مستحيل. عليك أن تكشف عن نفسك. عليك أن تجهز اللاعبين. عليك أن تخبرهم بما سيواجهونه وأن تدرك ذلك".

على الرغم من أداء ليفربول غير المتسق هذا الموسم، والذي أبقاه في المركز الثامن في الدوري، إلا أن نادي مرسيسايد لا يزال يتمتع بسجل ممتاز على أرضه. وكان ليدز يونايتد الوحيد الذي تغلب عليه هناك حتى الآن في الدوري.

وقال أرتيتا إن فريقه متحمس قبل مواجهة ليفربول، الأحد، حيث يتطلع أرسنال للحفاظ على تقدمه بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي في سباق الفوز باللقب.