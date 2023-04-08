العالم اليوم - على الإفطار والسحور.. ما أفضل أنواع الفواكه للصائم؟

انتم الان تتابعون خبر على الإفطار والسحور.. ما أفضل أنواع الفواكه للصائم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 12:22 مساءً - يحرص الصائم خلال شهر رمضان على تناول الفواكه بين وجبتي الفطور والسحور لما لها من فوائد كبيرة على تحسين قدرة الجسم على الصيام والتخفيف من الشعور بالعطس على مدار اليوم، فما هي أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها، وماهو التوقيت المناسب لها؟

فوائد تناول الفواكه للصائم في رمضان: أكد الدكتور فرحات فضلون على أهمية تناول الفواكه بالنسبة للصائم خلال شهر رمضان لما لها من فوائد كثيرة على الجسم الإنسان، باعتبارها تحتوي على المعادن والفيتامينات اللازمة، وبالتالي يجب توزيع أوقات تناولها بين وجبتي الإفطار والسحور، مع معرفة النوع الأنسب لكل مائدة، حتى تتحقق الفائدة المرجوة. وأضاف بأن الفواكه تساعد على: منح الجسم الترطيب الدائم، والتخلص من الإرهاق التام الذي يصيب الصائم بعد تناول وجبة الإفطار.

تعويض الجسم بما يحتاج إليه من الماء الذي يفقده في نهار رمضان.

مد الجسم بما يحتاج إليه من سكريات.

تحمل الجوع والعطش خلال الصيام.

تقوية الجهاز المناعي والحماية من الأمراض المعدية والطفيلية التي تصيب الصائم نتيجة قلة تناول الطعام. أفضل الفواكه خلال الإفطار البطيخ يحتوي على أكثر من 95 بالمئة من مكوناته من الماء ويساعد في تقليل الشعور بالعطش أثناء فترة النهار.

البرتقال من الفواكه المفيد تناولها بعد مرور فترة من تناول وجبة الإفطار، ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والتي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية.

من الفواكه المفيد تناولها بعد مرور فترة من تناول وجبة الإفطار، ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والتي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية. العنب يحتوي على نسبة 80 بالمئة من الماء ويشعر الصائم بالارتواء، كما يعتبر من مضادات الأكسدة ويحمي من انخفاض ضغط الدم.

يحتوي على نسبة 80 بالمئة من الماء ويشعر الصائم بالارتواء، كما يعتبر من مضادات الأكسدة ويحمي من انخفاض ضغط الدم. التين الطازج أو المجفف لأنه غني بالألياف الغذائية، والتي لها دور كبير في تليين الفضلات وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك أو معالجته، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بشكل عام. أفضل الفواكه في السّحور: التمر لأنه يحتوي على عدد كبير من المعادن والفيتامينات التي تساعد في تقليل الإجهاد والتقوية على الصيام.

لأنه يحتوي على عدد كبير من المعادن والفيتامينات التي تساعد في تقليل الإجهاد والتقوية على الصيام. الموز وهو من أفضل الفواكه المفيدة للقلب وضغط الدم بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

وهو من أفضل الفواكه المفيدة للقلب وضغط الدم بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم. الأفوكادو وهو غني بالألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كالبوتاسيوم، والماغنسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين سي وك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر على الإفطار والسحور.. ما أفضل أنواع الفواكه للصائم؟ .. في رعاية الله وحفظة