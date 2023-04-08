إطلاق نار فى حرم جامعة أوكلاهوما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أنه لم يرد حتى الآن أى تأكيدات عن وقوع إصابات جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية انتشرت داخل حرم الجامعة إلى جانب خدمات الطوارئ الأخرى.

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