جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان البحرية الأمريكية، اليوم السبت، فإن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل فى الشرق الأوسط دعمًا للأسطول الخامس الأمريكى الذى يتخذ من البحرين مقرا له.
وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية، تيموثى هوكينز، إن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت فى عبور قناة السويس، موضحًا أنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكى للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين فى المنطقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرية الأمريكية: أرسلنا غواصة نووية إلى الشرق الأوسط لدعم الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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