العالم اليوم - زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 10:19 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال عند الساعة 03:26 بالتوقيت المحلي (36:26 بتوقيت غرينيتش)، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد". ووفق "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.

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