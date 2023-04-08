سيناتور أمريكى من تايبيه: سنوفر التدريب لجيش تايوان من أجل السلام

جدة - نرمين السيد - قال سيناتور أمريكى من العاصمة التايوانية، تايبيه، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستوفر التدريب لجيش تايوان من أجل السلام، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الأمريكية، فقد تعهد المشرع الأمريكى مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، اليوم السبت، بالمساعدة فى توفير التدريب للقوات المسلحة التايوانية وتسريع تسليم الأسلحة، إذ بدأت الصين تدريبات عسكرية لمدة ثلاثة أيام حول الجزيرة التى تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. وقال مايكل ماكول، مُتحدثًا فى مأدبة غداء استضافتها رئيسة تايوان تساى إينج وين، فى تايبيه، "إنهم موجودون هناك لدعم قوى لتايوان، وإنه من المهم أن تقف الديمقراطيات معًا"، مضيفًا: "سنوفر تدريبات لجيشكم.. ليس للحرب، بل من أجل السلام، إظهار الضعف لا يؤدى إلا إلى العدوان والصراع، وإظهار القوة يوفر الردع ويُعزز السلام". وأضاف: "بصفتى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أوافق على جميع المبيعات العسكرية الخارجية، بما فى ذلك الأسلحة إلى تايوان، وأعدك، سيدتى الرئيسة، بأننا سنسلم تلك الأسلحة".

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