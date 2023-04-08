القاهرة الإخبارية- الإسعاف الإسرائيلى: 7 إصابات فى عملية مزدوجة بتل أبيب

جدة - نرمين السيد - وأضافت "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تحييد السائق الذى ارتكب عملية الدهس، كما ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن 7 إصابات هى حصيلة العملية المزدوجة بتل أبيب.

يذكر أن 3 إسرائيليين قتلوا صباح اليوم الجمعة، بعد عملية إطلاق نار من قبل فلسطينى بمنطقة الأغوار.

ورفعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، القيود التى كان فرضها على سكان البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، وفى وقت سابق اليوم، أصدر الجيش تعليمات للسكان بالبقاء قريبًا من المخابئ، حيث يتوقع وقوع المزيد من الهجمات الصاروخية من غزة.

كانت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل من القطاع أمس الخميس، كما شنت إسرائيل هجمات على عدة أهداف للبنية التحتية لمنظمة حماس فى جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية من المنطقة على شمال إسرائيل.

تأتى هذه التطورات فى ظل أحداث توتر يشهدها المسجد الأقصى فى ظل تكرار اقتحامه من الشرطة الإسرائيلية لإخلاء المصلين المعتكفين بداخله ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.