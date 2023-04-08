العالم اليوم - لهذا السبب.. صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول قبل موقعة أرسنال

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول قبل موقعة أرسنال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 08:16 صباحاً - أثار غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في تدريبات الـ"ريدز" قبل مباراة قمة الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، قلق مشجعي الفريق.

ووفقا لموقع ليفربول إيكو، غاب محمد صلاح عن المشاركة في تدريبات ليفربول، التي خاضها الفريق الخميس قبل مباراة أرسنال.

وأشارت مصادر بريطانية إلى أن غياب محمد صلاح عن مران ليفربول يأتي على خلفية قرار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، بمنح اللاعب يوم راحة إضافي من أجل التعافي قبل مباراة أرسنال.

ومع ذلك، تترقب جماهير ليفربول رؤية صلاح في تدريبات السبت، قبل يوم من مواجهة أرسنال، حتى تتأكد من مشاركته في "القمة".

وكان صلاح قد شارك احتياطيا أمام تشلسي، في لقاء ليفربول الأخير في الدوري، في قرار غريب من المدرب كلوب.

وسيستضيف ليفربول، متصدر الدوري نادي أرسنال، على استاد أنفيلد، مساء الأحد المقبل.