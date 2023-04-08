العالم اليوم - العراق.. ضربات جوية تستهدف أوكار "داعش" في مواقع استراتيجية

انتم الان تتابعون خبر العراق.. ضربات جوية تستهدف أوكار "داعش" في مواقع استراتيجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 05:20 صباحاً - يواصل العراق ضرباته المكثفة ضد تنظيم داعش، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، مقتل 5 من عناصر عصابات التنظيم الإرهابية بضربتين جويتين في ديالى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن 5 من عناصر داعش قتلوا في ضربتين جويتين استهدفتا كهوف تلك العصابات في نارين بمحافظة ديالى ودمرتا عدة مضافات، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وبالتزامن مع هذه العملية، نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية، عن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية قوله، إن الطيران الحربي شن ضربات جوية مكثفة استهدفت أوكارا لداعش في جبال مكحول والتي تمتد لمحافظتين هما صلاح الدين ونينوى وتمثل امتدادا لسلسة حمرين وتؤثر استراتيجيا على محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

أبعاد العملية العسكرية على داعش

الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، علاء النشوع قال في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن ضرب أوكار داعش في مكحول له أبعاد "تعبوية وميدانية" سواء أكان على صعيد العمل الفردي والجماعي لتنظيم داعش.

وعن أهمية هذه العملية، أوضح النشوع أن "إرباك جميع خطط التنظيم الهجومية من جانب وتقويض وجوده كعامل يهدد الأمن والاستقرار في الأماكن التي تسمى بالرخوة أمنيا، وخاصة الجبهات التي لا توجد فيها قطعات عسكرية تمسك المناطق ضمن الأقواس النارية في منطقة العمليات".

وأضاف النشوع: "الضربات الجوية مهمة في تحقيق المباغتة وإفشال عمليات داعش المستقبلية من خلال التركيز على القدرات القتالية واللوجستية التي يستخدمها التنظيم، وقد تجبره على تغيير كل مسارات خططه".

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي إلى أن منطقة مكحول طوبوغرافيا تتخللها التلال والأودية العميقة والتضاريس المتعرجة التي تساعد على التخفي.

وبيّن أن "هذه المنطقة بها أماكن ساترة وحامية من الضربات الجوية بفعل موانعها الطبيعية التي زادت من القدرات التي يحتفظ بها داعش في إطالة زخمه القتالي".

وتابع: "أعتقد أن الضربات الجوية إن استخدمت فيها صواريخ قادرة على معالجة هذه الموانع وتدميرها بشكل كامل، فسيكون لها أثر كبير".

عمليات مارس المكثفة ضد التنظيم الإرهابي