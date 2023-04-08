العالم اليوم - هل تقف روسيا وراء تسريب وثائق عسكرية أميركية سرية؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 03:22 صباحاً - قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز يوم الجمعة إن من المرجح أن تكون روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الوثائق جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية. وأضافوا أن تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في عملية التسريب نفسها. وطلب المسؤولون الأميركيون عدم نشر هوياتهم نظرا لحساسية الأمر وامتنعوا عن مناقشة تفاصيل الوثائق. أسرار الأمن القومي الأميركي في وقت لاحق من يوم الجمعة ظهرت مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق على صحة الوثائق.

المجموعة الأولى التي جرى تداولها على مواقع مثل تويتر وتلغرام تحمل تاريخ الأول من مارس وأختاما تشير لتصنيفها بأنها "سرية" وسرية للغاية".

تسريب مثل هذه الوثائق الحساسة أمر غير معتاد بالمرة ومن شأنه أن يؤدي تلقائيا إلى إجراء تحقيق.

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ: "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تراجع الأمر".

متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية قال في بيان إن الوكالة على علم أيضا بالمنشورات وتبحث المسألة.

ذكرت إحدى الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما بين 16 ألفا و17500 جندي روسي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بينما يقول مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير ويبلغ حوالي 200 ألف روسي بين قتيل ومصاب.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الخميس بأن وزارة الدفاع الأميركية تحقق في كيفية نشر وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع عن تفاصيل خطط لتعزيز الجيش الأوكراني استعدادا للهجوم المضاد المزمع.

تمكنت القوات الأوكرانية من صد تقدم روسيا نحو كييف في بداية العملية الروسية وتحول الصراع الذي تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" إلى حرب خنادق طاحنة في الشرق والجنوب، لكن تسريب الوثائق جاء مع تزايد التكهنات بشأن طبيعة الهجمات التي قد تحاول كييف وموسكو شنها في العام الثاني للحرب.

لم تذكر الوثائق فيما يبدو أي معلومات محددة بشأن خطط كييف الحربية.

مسؤول بالرئاسة الأوكرانية قال إن الوثائق المسربة تحتوي على "قدر كبير جدا من المعلومات الوهمية" وإن روسيا تحاول استعادة زمام المبادرة في العملية.

ذكر ميخايلو بودولياك في بيان مكتوب "إنها مجرد عناصر عادية لألاعيب المخابرات الروسية. ولا شيء أكثر من ذلك".

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