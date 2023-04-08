بايدن يُمدد سريان بعض العقوبات ضد روسيا

بايدن يُمدد سريان بعض العقوبات ضد روسياقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تمديد مرسوم بفرض العقوبات على روسيا، عاما آخر بزعم "عرقلتها إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وبحسب موقع (روسيا اليوم) جاء عن البيت الأبيض أن المرسوم متعلق بـ"الأنشطة الخبيثة" المزعومة التي تتهم واشنطن موسكو بممارستها.

وتتهم واشنطن روسيا بـ"عرقلة إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ولدى حلفائها وشركائها"، والضلوع في "أنشطة سيبرانية خبيثة تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".

ويتهم المرسوم روسيا كذلك بـ"انتهاك مبادئ القانون الدولي وسلامة أراضي الدول وتشجيع الفساد الدولي واستغلاله للتأثير على حكومات الدول".

وبالتالي تم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بموجب هذا المرسوم حتى 15 أبريل عام 2024.وأبلغ بايدن الكونغرس الأمريكي بقراره تمديد العقوبات.