العالم اليوم - كوريا الشمالية تختبر غواصة نووية مسيّرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 01:19 صباحاً - أعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية "مسيّرة"، في أحدث رد على المناورات الأميركية-الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 أبريل".

وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر.

أنشطة إلكترونية خبيثة

عبّرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" لكوريا الشمالية لدعم برامج أسلحتها، وذلك في تعليقات صدرت في بيان مشترك اليوم الجمعة.

ويقول مسؤولون وخبراء في الولايات المتحدة وحلفائها إن العملات الرقمية التي سرقها متسللون إلكترونيون من كوريا الشمالية كانت مصدرا رئيسيا لتمويل برامج الأسلحة في البلاد الخاضعة لعقوبات.

وقال البيان "نؤكد بقلق أن العاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الديمقراطية في الخارج يواصلون استخدام الهويات والجنسيات المزورة "للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة وجمع الأموال لبرامج الصواريخ".

وأضاف البيان "نشعر بقلق عميق أيضا بشأن كيفية دعم كوريا الديمقراطية لهذه البرامج من خلال سرقة وغسل الأموال وكذلك جمع المعلومات عبر الأنشطة الإلكترونية الخبيثة".

وأجرى مبعوث كوريا الجنوبية في المحادثات النووية بشأن بكوريا الشمالية محادثات مع نظيريه الأميركي والياباني في سول هذا الأسبوع، وندد بتجارب الأسلحة التي تجريها بيونغيانغ.