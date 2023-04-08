العالم اليوم - كوريا الشمالية تختبر أسلحة استراتيجية تحت الماء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 12:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت، إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام أسلحة استراتيجية تحت الماء في الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل.

وأوضحت الوكالة أن "الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".

أنشطة إلكترونية خبيثة

عبّرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" لكوريا الشمالية لدعم برامج أسلحتها، وذلك في تعليقات صدرت في بيان مشترك اليوم الجمعة.

ويقول مسؤولون وخبراء في الولايات المتحدة وحلفائها إن العملات الرقمية التي سرقها متسللون إلكترونيون من كوريا الشمالية كانت مصدرا رئيسيا لتمويل برامج الأسلحة في البلاد الخاضعة لعقوبات.

وقال البيان "نؤكد بقلق أن العاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الديمقراطية في الخارج يواصلون استخدام الهويات والجنسيات المزورة "للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة وجمع الأموال لبرامج الصواريخ".

وأضاف البيان "نشعر بقلق عميق أيضا بشأن كيفية دعم كوريا الديمقراطية لهذه البرامج من خلال سرقة وغسل الأموال وكذلك جمع المعلومات عبر الأنشطة الإلكترونية الخبيثة".

وأجرى مبعوث كوريا الجنوبية في المحادثات النووية بشأن بكوريا الشمالية محادثات مع نظيريه الأميركي والياباني في سول هذا الأسبوع، وندد بتجارب الأسلحة التي تجريها بيونغيانغ.