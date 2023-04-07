القاهرة الإخبارية- محققون روس وجهوا تهمة التجسس لمراسل وول ستريت جورنال

جدة - نرمين السيد - وفي وقت لاحق، أمر القضاء الروسى، باحتجاز مراسل جريدة وول ستريت جورنال، وذلك بتهمة التجسس. يذكر أن القوات الأمنية الروسية، أعلنت فى الشهر الماضى، اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بتهمة التجسس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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