العالم اليوم - كشف تفاصيل "عملية تل أبيب".. ونتنياهو يستدعي قوات الاحتياط

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 10:19 مساءً - كشف شهود عيان تفاصيل "عملية تل أبيب"، التي وقعت مساء الجمعة وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ما تفاصيل عملية تل أبيب؟ قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان إن سيارة كانت تقود بسرعة ودخلت محطة وقود بالقرب من كورنيش تل أبيب.

وأضاف أن المركبة دهست عددا من الراجلين، ثم شرع السائق في إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".

ذكرت وسائل إعلام محلية أن منفذ العملية من سكان بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر. الضحية هو سائح يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في رأسه.

كشفت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ضحايا هجوم تل أبيب سياح أجانب.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن. ويأتي حادث إطلاق النار والدهس بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن. تسلسل الأحداث بدأت الأحداث في التسارع عصر الخميس، مع إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان على إسرائيل.

جنوبي لبنان على إسرائيل. اتهمت إسرائيل حركة حماس الوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة لم تؤكد ولم تنف ذلك.

شن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان.

لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان. ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل.

الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل. تجدد القصف الإسرائيلي ورد الفصائل في ساعات الفجر، لكن الهدوء عاد بشكل حذر منذ ساعات صباح الجمعة.

في ساعات الظهيرة، هاجم مسلحون فلسطينيون سيارة تقل 3 مستوطنات قرب مستوطنة الحمرا في الجهة الغربية من غور الأردن، وقتلن جميعا.

جاءت هذه الأحداث كلها بعد التوتر الذي شهده المسجد الأقصى الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.

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