القاهرة الإخبارية: إصابة إسرائيليين اثنين فى عملية دهس وإطلاق نار بتل أبيب

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، خبرا يفيد بإصابة إسرائيليين اثنين فى عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.



جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، خبرا يفيد بإصابة إسرائيليين اثنين فى عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب. يذكر أن 3 إسرائيليين قتلوا صباح اليوم الجمعة، بعد عملية إطلاق نار من قبل فلسطينى بمنطقة الأغوار.

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