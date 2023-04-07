العالم اليوم - عملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب.. وأنباء عن قتيل ومصابين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 09:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بوقوع قتيل وإصابات متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب.

الخارجية الإسرائيلية تصف عملية إطلاق النار والدهس بـ"الهجوم الإرهابي"، وتقول إن سيارة دهست عددا من الراجلين في كورنيش تل أبيب، مشيرة إلى أنها خلفت قتيلا و6 جرحى.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار ودهس في منتزه شاطئ تل أبيب.

عن حالات المصابين، ذكرت خدمات الطوارئ أن أحدهم إصابته خطيرة، وآخر حالته متوسطة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".

من جهتها، قالت قناة "12" الإسرائيلية إن العملية في تل أبيب وقعت في منطقتين مختلفتين. ويأتي حادث إطلاق النار والدهس بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن. تسلسل الأحداث بدأت الأحداث في التسارع عصر الخميس، مع إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان على إسرائيل.

جنوبي لبنان على إسرائيل. اتهمت إسرائيل حركة حماس الوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة لم تؤكد ولم تنف ذلك.

شن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان.

لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان. ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل.

الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل. تجدد القصف الإسرائيلي ورد الفصائل في ساعات الفجر، لكن الهدوء عاد بشكل حذر منذ ساعات صباح الجمعة.

في ساعات الظهيرة، هاجم مسلحون فلسطينيون سيارة تقل 3 مستوطنات قرب مستوطنة الحمرا في الجهة الغربية من غور الأردن، وقتلن جميعا.

جاءت هذه الأحداث كلها بعد التوتر الذي شهده المسجد الأقصى الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر عملية إطلاق نار ودهس في تل أبيب.. وأنباء عن قتيل ومصابين .. في رعاية الله وحفظة