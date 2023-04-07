130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصىأدت جموع غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، فيما أدى المئات الصلاة عند أبوابه بفعل إجراءات العدو الصهيوني التعسفية بحق المصلين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قولها: إن 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات العدو على المصلين، بإغلاق محاور الطرق الرئيسة، ونشر ما يزيد على 2300 جندي احتلالي عند أبواب المسجد الأقصى، وأبواب البلدة القديمة.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن قوات العدو أغلقت حاجز قلنديا العسكري، أمام مركبات المواطنين ومنعت من هم دون سن الـ55 عاما من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى، كما نصبت متاريس حديدية عند بابي العمود، والزاهرة، وشارعي الأنبياء وصلاح الدين، وغيرها.

وكانت شرطة العدو الصهيوني قد اعتدت، فجر اليوم، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان: إن شرطة العدو منعت الشبان ممن هم دون سن الـ40 من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.