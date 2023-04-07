العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: قوات الأمن على أهبة الاستعداد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 07:19 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن قوات الأمن على أهبة الاستعداد، وذلك مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.

ما تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي؟ قال يوآف غالانت في نهاية تقييم الوضع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرب موقع هجوم الأغوار: قوات الأمن على أهبة الاستعداد وجاهزة للقيام بمهامها.

سنصل إلى الإرهابيين، ونجلبهم إلى السجن أو المقبرة.

أي شخص يحاول تحويل أيام العطلة في إسرائيل إلى أيام حداد - سوف يندم بشدة. نتنياهو: أعداؤنا يختبروننا من جديد ومن موقع الهجوم، قال نتنياهو: نحن في موقع الهجوم.. في هذه الأثناء، تعمل قواتنا في الميدان للقبض على الإرهابيين.. إنها مسألة وقت فقط، وليس الكثير منه حتى ننال من جميع القتلة خلال الأشهر الماضية.

أعداؤنا يختبروننا من جديد، ومرة أخرى سيكتشفون، حتى في هذا الاختبار، أننا نقف معا، متحدين..

سنعمل معا، بدعم كامل من قواتنا، جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن، الذين يعملون حتى في الأعياد لضمان أمن مواطنينا وأمن وطننا.. ومعا سنفوز. تسلسل الأحداث بدأت الأحداث في التسارع عصر الخميس، مع إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان على إسرائيل.

جنوبي لبنان على إسرائيل. اتهمت إسرائيل حركة حماس الوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة لم تؤكد ولم تنف ذلك.

شن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان.

لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان. ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل.

الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل. تجدد القصف الإسرائيلي ورد الفصائل في ساعات الفجر، لكن الهدوء عاد بشكل حذر منذ ساعات صباح الجمعة.

في ساعات الظهيرة، هاجم مسلحون فلسطينيون سيارة تقل 3 مستوطنات قرب مستوطنة الحمرا في الجهة الغربية من غور الأردن، وقتلن جميعا.

جاءت هذه الأحداث كلها بعد التوتر الذي شهده المسجد الأقصى الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير الدفاع الإسرائيلي: قوات الأمن على أهبة الاستعداد .. في رعاية الله وحفظة