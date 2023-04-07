جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الفاتيكان أعلنت أن البابا فرنسيس، الذى خرج من المستشفى مطلع الأسبوع، بعد تلقيه العلاج من التهاب فى الشعب الهوائية، سيتغيب عن موكب "درب الصليب" اليوم الجمعة، والذى سيكون بالهواء الطلق لبرودة الطقس.





وقال ماتيو برونى، المُتحدث باسم الفاتيكان، إن البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عامًا سيحضر رغم ذلك قداس الجمعة العظيمة، الذى سيُقام داخل كاتدرائية القديس بطرس. وستكون هذه المرة الأولى التى يغيب فيها بابا الفاتيكان عن موكب "درب الصليب" منذ انتخابه عام 2013، فيما أفاد الفاتيكان بأن البابا فرنسيس سيتابع الحدث من مقر إقامته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبرودة الطقس.. البابا فرنسيس يغيب عن موكب درب الصليب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.