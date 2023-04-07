القاهرة الإخبارية- قوات فاجنر الروسية تتقدم بالأجزاء الغربية لمدينة باخموت

جدة - نرمين السيد - قالت القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، أن عناصر من قوات فاجنر الروسية الخاصة، تتقدم فى الأجزاء الغربية من مدينة باخموت.



جدة - نرمين السيد - قالت القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، أن عناصر من قوات فاجنر الروسية الخاصة، تتقدم فى الأجزاء الغربية من مدينة باخموت. يذكر أن يفجينى بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، أعلن فى وقت سابق، أن قواته تمكنت من رفع العلم الروسى فوق مبنى إدارة بلدة باخموت فى أوكرانيا.

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