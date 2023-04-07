الدفاع الأمريكية تحقق فى تسريب وثائق سرية حول استراتيجية دعم أوكرانيا

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الجمعة، أن "البنتاجون" باشر فى تحقيقات عقب نشر الأسبوع الماضى وثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعى تتضمن معلومات مهمة للغاية بشأن الوتيرة التى تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية والجدول الزمنى لتسليم الأسلحة والتدريبات التى يوفرها الغرب للجيش الأوكرانى.
وأشارت هذه التسريبات إلى أن "كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا من بينها تسعة تدربها الولايات المتحدة وتجهزها"، ومن بين تلك التسعة 6 ألوية من المفترض أن تكون جاهزة فى نهاية مارس الماضى والباقية بحلول 30 من أبريل الجارى.
وجاءت فى هذه التسريبات أيضا أن إجمالى المعدات اللازمة لتسعة ألوية كان أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة ديناميكية، دون أن تشير هذه الوثائق الخطط المستقبلية لأوكرانيا إزاء الصراع الراهن مثل كيف ومتى وأين تنوى كييف شن هجومها الذى يقول مسؤولون أمريكيون إنه من المحتمل أن يأتى فى الشهر المقبل.
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