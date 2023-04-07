جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، إنه مستعد لأى تطورات، لكنه يريد تخفيف حدة التصعيد، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، إنه مستعد لأى تطورات، لكنه يريد تخفيف حدة التصعيد، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيل شن، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية على غزة، كما قصفت مواقع بجنوب لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- الجيش الإسرائيلى: مستعدون لأى تطورات ونريد تخفيف التصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.