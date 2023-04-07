العالم اليوم - روسيا تتهم مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتجسس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 06:22 مساءً - وجه محققون روس تهمة التجسس إلى مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما ذكر مصدر لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

وفي 30 مارس، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه احتجز إيفان غيرشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرج، التي تقع في منطقة الأورال، وإنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما، بتهمة جمع ما وصفه بأنه "أسرار عن المجمع الصناعي العسكري".

ونقلت "إنترفاكس" عن مصدر قوله: "تم توجيه الاتهام إلى غيرشكوفيتش".

من جانبها، نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تهمة التجسس عن غيرشكوفيتش، وطالبت بالإفراج الفوري عن "مراسلها الموثوق والدؤوب".

وحثت الولايات المتحدة روسيا على الإفراج عن غيرشكوفيتش، ووصفت مزاعم روسيا المتعلقة بتهمة التجسس بأنها "سخيفة".