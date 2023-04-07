العالم اليوم - شاهد.. مكان نوم سلطان النيادي بمحطة الفضاء الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 06:22 مساءً - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، يوم الجمعة، عبر صفحته على تويتر، صور حديثه من المكان الذي ينام فيه على متن محطة الفضاء الدولية.

وغرد النيادي قائلا: على متن محطة الفضاء الدولية، كل أمرٍ نقوم به هو تجربة علمية بحد ذاته.. حتى النوم. فمن خلال تجربة "دريمز" نقوم بدراسة أنماط نوم رواد الفضاء ومدى تأثير الجاذبية الصغرى على صحة أدمغتنا ونشاطها أثناء النوم.

وكتب رائد الفضاء الإماراتي الذي يستعد لمهمة تاريخية للسيرة خارج المحطة الدولية “أشارككم هذه الصور من المكان الذي أنام فيه على متن المحطة".

يأتي ذلك فيما يستعد النيادي لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية يوم 28 أبريل الجاري ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 المتواجدة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العربية المتحدة العاشرة عالميًا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وقبل شهر، انطلق رائد الفضاء الإماراتي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.