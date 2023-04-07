القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى طوباس

جدة - نرمين السيد - يُشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلنت الجمعة، مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة فى عملية إطلاق نار بمنطقة الحمرا بالأغوار الشمالية. وأوضحت أن منفذى العملية انسحبا عقب تنفيذها، وتمشط القوات الإسرائيلية المنطقة بحثًا عنهما. كما خرجت مسيرة فلسطينية من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة اليوم، تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلى الذى حدث فى أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.

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