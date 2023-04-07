القاهرة الإخبارية: عشرات المستوطنين يغلقون حاجز بيت إيل شمال رام الله

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذى وقع اليوم الجمعة والذى أسفر عن مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة فى عملية إطلاق نار بمنطقة الحمرا بالأغوار الشمالية، وتمشط القوات الاحتلال والمروحيات الإسرائيلية المنطقة بحثًا عنهما.

وفى السياق ذاته، أصيب فلسطينى خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية فى طوباس، كما خرجت مسيرة فلسطينية من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة اليوم، تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلى الذى حدث فى أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.