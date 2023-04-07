العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي يضيف 236 ألف وظيفة جديدة في مارس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 03:26 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي 236 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس الماضي بما يزيد قليلا على التوقعات البالغة 230 ألف وظيفة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الجمعة، أن معدل البطالة في أميركا انخفض إلى 3.5 بالمئة، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في فبراير البالغ 3.6 بالمئة.

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