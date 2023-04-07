الصين: على القوى الكبرى تبنى موقف عادل إزاء الوضع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - كما دعت الصين القوى الكبرى لتبنى موقف عادل إزاء الوضع فى فلسطين، وقالت وزارة الخارجية الصينية: "نحث جميع الأطراف خصوصًا إسرائيل على الالتزام بعدم التصعيد".

وأضافت بكين أنه "على القوى الكبرى تجمل مسؤولياتها حول الوضع بالأراضي المحتلة".