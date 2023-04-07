العالم اليوم - ما هي أفضل أوقات ممارسة الرياضة لمريض السكري في رمضان؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 01:19 مساءً - يحافظ معظم مرضى السكري الذين يصومون رمضان على ممارسة الرياضة المناسبة للحفاظ على صحتهم، ولكن على هؤلاء الفئة من المرضى ضرورة معرفة أفضل الأوقات التي تساعد مريض السكري على ممارسة التمارين الرياضية حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية؟.

وأوضحت الدكتورة سوزان قوبر استشارية أمراض السكري والغدد الصماء في تصريحات لموقع دوت الخليج أن اللياقة البدنية والمحافظة على النشاط الرياضي من العوامل المهمة للحفاظ على صحة مريض السكري، وحتى خلال شهر رمضان يجب مواصلة ممارسة الرياضة بشرط معرفة النصائح والتوجيهات اللازمة.

وأضافت بأن أفضل وقت للرياضة في رمضان يكون بعد موعد الإفطار لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة أو حتى أكثر، مع ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل خلال ممارسة الرياضة وبعدها.

فوائد كثيرة للرياضة في رمضان

أشارت استشارية أمراض السكري والغدد الصماء إلى أن ممارسة الرياضة في رمضان تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية المهمة لمرضى السكري خاصة اذا تم التقيد بالتوجيهات والنصائح اللازمة ، وأبرز الفوائد:

زيادة كفاءة الجهاز العضلي.

تخليص الجسم من الشحوم.

المحافظة على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية المتنوعة.

زيادة كفاءة الجهاز الدوري الدموي ، حيث ترفع إنتاج عدد كرات الدم الحمراء وبالتالي تزيد كمية الهيموغلوبين التي تقوم بحمل ونقل الأوكسجين.

تزيد من إنتاج عدد كرات الدم البيضاء، وبذلك تزيد قدرة الجسم على الحماية والدفاع.

ترفع من إنتاج الصفائح الدموية، وهو ما يهيئ الجسم للتجلط السريع في حالة النزيف.

تقوي الجهاز المناعي فتزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض.

إجراءات وقائية مهمة لمرضى السكري

يتوجب على مرضى السكري اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية خلال ممارسة الرياضة خلال شهر الصيام ومنها: