العالم اليوم - زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في "ويفا مجلس كرة القدم"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 01:19 مساءً - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" إنشاء "مجلس لكرة القدم" يضم 20 شخصية، على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي بهدف صياغة مقترحات لتطوير اللعبة، حسب ما أفادت الهيئة الجمعة.

وتمت المصادقة على هذا الهيكل المسمى "ويفا مجلس كرة القدم" من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي اجتمعت الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية وسيعقد أوّل اجتماع له في 24 أبريل في نيون السويسرية، على هامش نهائي مسابقة دوري الشباب، وفقا لفرانس برس.

وسيتعيّن على المجلس اقتراح أفكار لتطوير القوانين أو تنظيم كرة القدم، والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى "مشاريع قوانين".

وسيترأس المجلس صانع ألعاب نادي ميلانو الإيطالي السابق ومدير كرة القدم المحترفة في "ويفا" الحالي الكرواتي زفونيمير بوبان، وسيكون إلى جانبه الإيطالي روبرتو روسيتي رئيس حكام الهيئة.

وبالإضافة إلى بوبان وزيدان ومورينيو وأنشيلوتي، سيضم المجلس أسماء كبيرة أخرى في عالم الكرة المستديرة، ولا سيما الهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب، والحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، والألمانيين يورغن كلينسمان ورودي فولر وفيليب لام، والبرتغالي لويس فيغو والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو أو مدرب المنتخب الانكليزي الحالي غاريث ساوثغيت.