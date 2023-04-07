جدة - نرمين السيد - وقال فى أول حديث له أمام المحكمة، أمس الخميس، بنواكشوط، إنه غادر السلطة فى 2019 وترك البلاد فى وضع لا يمكن معه اتهامه بالفساد.
واستشهد الرئيس السابق بأرقام قال إنها شاهدة على حسن تسييره لأمور البلاد مقارنا ظروف موريتانيا عندما تسلم السلطة وظروفها حين غادر السلطة فى 2019.
وقال "من أدار البلاد بهذه الطريقة لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة".
وأوضح الرئيس السابق الذى كان يرفض الحديث أمام المحكمة أن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من الذهب "ما يعادل مليارين و600 مليون دولار أمريكى" من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13%، بينما غادر السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا "مليار و400 مليون دولار" فقط.
وساق الرئيس السابق أمثلة أخرى لما قال إنه حسن إدارة موارد الدولة واقتصادها، وأكد استعداده للإجابة بشكل تفصيلى على أى نقطة تقدمها المحكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الموريتانى السابق ينفى أمام المحكمة تهم الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.